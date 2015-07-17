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غرامة لأمريكى تورط فى بيع أسلحة نارية تعود لأسرة صدام حسين

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غرامة لأمريكى تورط فى بيع أسلحة نارية تعود لأسرة صدام حسين غرامة لأمريكى تورط فى بيع أسلحة نارية تعود لأسرة صدام حسين
عوقب مالك مطعم فى الولايات المتحدة بتغريمه ثلاثة آلاف دولار لدوره فى مؤامرة لبيع الأسلحة النارية التى يعتقد أن عائلة صدام حسين كانت تملكها.

كان كارلوس كويرولا أوردونيز البالغ من العمر 58 سنة يواجه عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات فى سجن فيدرالى وغرامة 250 ألف دولار بعد أن دفع بأنه مذنب فى التآمر على نقل أسلحة نارية مسروقة.

بدأ التحقيق فى الجريمة فى أبريل 2012، عندما علم أفراد تنفيذ القانون الفيدراليون بخطط بيع الأسلحة.

تم ضبط سبعة بنادق قيمتها تقدر بحوالى 250 ألف دولار إلى 350 ألف دولار فى ديسمبر 2012.

ومن بين الأسلحة النارية وجد مسدس.357 شبه إلى بميدالية ذهبية منقوش عليها "ق ص"، ويعتقد أنها تشير إلى اسم أحد أبناء الرئيس العراقى الراحل، وكان يدعى قصى.

كان كويرولا أوردونيز وثلاث متهمين آخرين قد دفعوا بأنهم مذنبون فى القضية.
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