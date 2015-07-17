مقتل 4 جنود أمريكيين في هجوم مسلح بولاية تينيسي

أطلق مسلح النار على موقعين عسكريين في ولاية تينيسي جنوب الولايات المتحدة، مما أسفر عن مقتل أربعة من مشاة البحرية.

و ذكرت ” CCTV” يعتقد أن المشتبه به قد ذهب أولاً إلى مركز تجنيد مشترك تابع للبحرية الأمريكية وفتح النار عليه قبل أن يتوجه إلى مركز لقوات الإحتياط تابع للبحرية أيضاً على بعد عشرة كيلومترات، حيث أطلق النار على أربعة جنود مارينز ولقي مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وكشف مكتب التحقيقات الفيدرالي عن المشتبه به الذي قال إنه يدعى محمد يوسف عبد العزيز ويبلغ من العمر أربعة وعشرين عاماً. وقال مسؤولون أمريكيون إنهم يحققون ما إذا كان المشتبه به متأثراً بأفكار الدولة الإسلامية أو أي مجموعة مماثلة.

و قد عبر الرئيس باراك أوباما عن تعازيه لأسر الضحايا قائلاً إن المسؤولين سيحصلون على إجابات بشأن عملية إطلاق النار في أسرع وقت ممكن.