«المغرب» تحتفل غدًا بعيد الفطر

تحتفل المملكة المغرب غدًا السبت، بعيد الفطر خلافًا لمعظم لدول العربية والإسلامية التي تحتفل بأول ايام عيد الفطر المبارك اليوم الجمعة، وذلك بسبب عدم ثبوت رؤية الهلال، كما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤوؤن الإسلامية في المملكة، لتكون الدولة العربية الثانية مع سلطنة عمان حيث تحتفل بأول أيام العيد غدًا السبت.

ونقلت «وكالة الأنباء الفرنسية» أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية قالت:” إن عدم ثبوت رؤية الهلال الخميس بعد غروب الشمس جعلها تقر يوم السبت كأول أيام عيد الفطر.

أضافت الوزارة أنها راقبت الهلال بالاستعانة بمجموعة من موظفيها زيادة إلى وحدات الجيش، مشيرة إلا أن المراقبين أجمعوا على عدم ثبوت رصد الهلال.