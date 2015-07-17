دراسة هولندية: سن الـ23 للزوجة هو الأنسب لإنجاب 3 أطفال

توصل الباحثون في المستشفى التعليمي بجامعة «إراسموس روتردام» الهولندية؛ أن الزواج في سن الـ23 أفضل عمر للزوجة للبدء فى الإنجاب لكى تصبح أمًا وتكون أسرٍة سعيدٍة ولا سيما لثلاثة أطفال.

ونشر البحث الدولي هذا الأسبوع في الدورية الأكاديمية للتناسل البشري، استخدم العلماء برامج الكمبيوتر لتحديد أفضل معدلات فرص الإنجاب وفقًا لعدد أفراد الأسرة المرغوب فيه.

وقال البروفيسور ديك هابيما؛ لـ صحيفة «فوكسكرانت» الهولندية أمس: ” إن الأزواج ينتظرون وقتًا أطول للبدء فى تكوين أسرة، وأن العديد منهم يرغب في معرفة أفضل فرصٍة لهم للتخطيط للتعليم والعمل بالنسبة للأطفال في المستقبل”.

وأظهر البحث أن الأزواج الراغبون فى أن يكونوا متأكدين بنسبة 90% من أنهم سينجبون ثلاثة أطفال على الأقل، يتعين عليهم أن يخططوا لإنجاب طفلهم الأول عندما تكون الزوجة فى سن الـ23 عامًا. وإذا كان الأزواج يرغبون فى إنجاب عدد أقل من الأطفال فيمكنهم تأجيل خطوة الإنجاب لاحقًا. واعتبر البروفيسور هابيما أن العديد من الأزواج، الذين يبدأون فى إنجاب الأطفال فى سن لاحق وينجبون ثلاثة أطفال، هم محظوظون.

وأوضحت الدراسة أن 50% فقط من النساء اللائى يبدأن فى تكوين أسرة فى سن الـ 35 عاما ينجبن ثلاثة أطفال بصورة طبيعية، ولكن إذا ما أردن إنجاب طفلين فقط فإن السن المناسبة لا تزيد على 31 عامًا.

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