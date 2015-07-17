أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الأوقاف» تجازي أئمة مساجد «للتغيب» عن خطبة العيد

Google+ Print
«الأوقاف» تجازي أئمة مساجد «للتغيب» عن خطبة العيد «الأوقاف» تجازي أئمة مساجد «للتغيب» عن خطبة العيد

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة؛ صرف مكافأة قدرها شهر من الراتب الأساسي لمقيم الشعائر بمسجد محمد علي بالقلعة، وذلك بعد أن تطوع بإلقاء خطبتي العيد والجمعة بالمسجد لغياب الإمام.

كما قرر الوزير، عقب تفقده المسجد وأداء صلاة الجمعة به بشكل مفاجئ، خصم عشرة أيام من راتب إمام المسجد، مع خصم شهرين من بدل دروسه وقوافله لتغيبه عن المسجد دون إذن مسبق في يوم العيد، وكذلك خصم عشرة أيام من راتب عامل بالمسجد لعدم تواجده بالعمل.

وشددت الوزارة -فى بيان- أنها ستكثف المتابعة والمرور على المساجد طوال عطلة العيد. من جانب آخر، قرر رئيس القطاع الديني بالأوقاف محمد عبد الرازق عمر، وقف كل من إمام مسجد الرحمن بحي أبو هلال بالمنيا، ومفتش المنطقة، ومدير الإدارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى بالديوان العام عقب عطلة عيد الفطر مباشرة وذلك لتأخر إمام المسجد عن خطبة العيد، مما ترتب عليه قيام شخص غير مصرح له بالخطابة بأداء خطبة العيد، مع تكليف مدير أوقاف المنيا بسرعة نقل إمام آخر إلى المسجد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا