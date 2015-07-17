«الأوقاف» تجازي أئمة مساجد «للتغيب» عن خطبة العيد

قرر وزير الأوقاف محمد مختار جمعة؛ صرف مكافأة قدرها شهر من الراتب الأساسي لمقيم الشعائر بمسجد محمد علي بالقلعة، وذلك بعد أن تطوع بإلقاء خطبتي العيد والجمعة بالمسجد لغياب الإمام.

كما قرر الوزير، عقب تفقده المسجد وأداء صلاة الجمعة به بشكل مفاجئ، خصم عشرة أيام من راتب إمام المسجد، مع خصم شهرين من بدل دروسه وقوافله لتغيبه عن المسجد دون إذن مسبق في يوم العيد، وكذلك خصم عشرة أيام من راتب عامل بالمسجد لعدم تواجده بالعمل.

وشددت الوزارة -فى بيان- أنها ستكثف المتابعة والمرور على المساجد طوال عطلة العيد. من جانب آخر، قرر رئيس القطاع الديني بالأوقاف محمد عبد الرازق عمر، وقف كل من إمام مسجد الرحمن بحي أبو هلال بالمنيا، ومفتش المنطقة، ومدير الإدارة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات التي تجرى بالديوان العام عقب عطلة عيد الفطر مباشرة وذلك لتأخر إمام المسجد عن خطبة العيد، مما ترتب عليه قيام شخص غير مصرح له بالخطابة بأداء خطبة العيد، مع تكليف مدير أوقاف المنيا بسرعة نقل إمام آخر إلى المسجد.