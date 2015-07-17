في_القمة – إكرامي قد لا يحرس مرمى الأهلي أمام الزمالك

لم يتأكد الجهاز الفني والطبي للأهلي من جاهزية شريف إكرامي حارس المرمى لمواجهة الزمالك في القمة يوم الثلاثاء المقبل بالدوري المصري.

وتعرض إكرامي لإصابة في إصبع القدم اليسرى مما يعيقه عن ارتداء حذاء كرة القدم حتى الآن.

وقال طارق سليمان مدرب حراس الأهلي لـFilGoal.com يوم الجمعة: "سيتم حسم مدى جاهزية إكرامي لمباراة الزمالك في مران اليوم".

وأضاف "لكن حتى في حالة غيابه.. أحمد عادل عبد المنعم جاهز وأثبت أنه ناجح في كل الاختبارات التي خضع لها وعلى قدر المسؤولية".

يذكر أن إكرامي لم يحرس مرمى الأهلي في مباراة الدور الأول التي انتهت 1-1 في وجود مسعد عوض للإصابة أيضا.