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مش بس فى مصر..أكثر من 135 بريطانيا يخضعون لبتر أطرافهم كل أسبوع بسبب السكر

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مش بس فى مصر..أكثر من 135 بريطانيا يخضعون لبتر أطرافهم كل أسبوع بسبب السكر مش بس فى مصر..أكثر من 135 بريطانيا يخضعون لبتر أطرافهم كل أسبوع بسبب السكر
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون بريطانيون أن أكثر من 135 مريضًا بريطانيًا يخضعون لبتر جزء من أطرافهم كل أسبوع بسبب مرض السكرى.

وأوضح الباحثون أن عدد الأشخاص المصابين بالسكرى قد ارتفع بنسبة 17 فى المائة خلال السنوات الخمس الماضية وحدها، وهذه الزيادة الكبيرة يقودها وباء السمنة فى بريطانيا.

وقال الباحثون إن هناك الآن ما يقدر بـ4 ملايين من البالغين يعانون من مرض السكرى فى بريطانيا فقط. وأظهرت بيانات الصحة العامة أن 7041 عملية بتر تتم بسبب مرض السكرى سنويًا، أى ما يعادل 135 عملية فى الأسبوع.

وأوضح الباحثون أن كل من داء السكرى من النوع 1 والنوع 2 يسبب ضعف الدورة الدموية وهذا يعنى أن الذين يعانون من مرض السكرى هم 15 مرة أكثر عرضة لبتر أحد أطرافهم من دون تلك المرض.

وأضاف الباحثون أن 90% من مرضى السكر قد يعانون من النوع 2 من مرض السكرى، والذى يترافق عادة مع زيادة الوزن واتباع نظام غذائى سىء وعدم ممارسة الرياضة. وقد نشرت نتائج الدراسة عبر صحيفة الديلى ميل البريطانية.

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