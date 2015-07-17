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غضب بين أهالى قرية الراشدة لاحتراق منازلهم بسبب مخلفات الأشجار

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غضب بين أهالى قرية الراشدة لاحتراق منازلهم بسبب مخلفات الأشجار غضب بين أهالى قرية الراشدة لاحتراق منازلهم بسبب مخلفات الأشجار
أبدى العشرات من أهالى قرية الراشدة، التابعة لمركز الداخلة بالوادى الجديد، استياءهم الشديد بعد تعرض منازلهم لحريق هائل بسبب الألعاب النارية التى شبت فى أكوام من مخلفات الأشجار المتراكمة بجانب المزارع، مما تسبب فى احتراق 4 منازل وحظيرتين وعدد كبير من الأشجار المثمرة مما أثار الذعر بين أهالى القرية فى أول أيام العيد، الذى قضوه فى أطفاء الحرائق.

وطالب المواطنون اللواء محمود عشماوى محافظ الإقليم واللواء نبيل العشرى مدير الأمن بتفعيل قرار رفع المخلفات، وتحرير محاضر لمن يمتنع عن إزالة تلك المخلفات وإلزام الوحدة المحلية برفع المخلفات وتنظيف مواقعها، حيث يقول موسى على أحد المتضررين من الحريق أنه وجود تلك المخلفات بالقرب من منازلهم يمثل قنبلة موقوتة تهدد منازلهم وأرواحهم بصفة دائمة وهو ما حدث اليوم بعد امتداد النيران للمنازل بعد أن نشبت فى بقايا تلك المخلفات، وامتدت للأشجار، وتسببت فى تلك الخسائر الفادحة.

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مصر 365