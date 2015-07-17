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سقوط عاطلين انتحلا صفتى أمين شرطة وموظف بالحى للنصب على أصحاب المحلات

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سقوط عاطلين انتحلا صفتى أمين شرطة وموظف بالحى للنصب على أصحاب المحلات سقوط عاطلين انتحلا صفتى أمين شرطة وموظف بالحى للنصب على أصحاب المحلات
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطلين لقيام أحدهما بانتحال صفة أمين شرطة، والآخر بانتحال صفة مهندس حى، للنصب على أصحاب المحلات والحصول منهم على أموال. وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث المصنفات الفنية، معلومات مفادها قيام كل من "فلفل أ م" ومقيم دار السلام، و"محمد ز ع"، لقيام الأول بانتحال شخصية أمين شرطة وارتداء ملابس شرطية برتبة أمين شرطة، وانتحال الثانى شخصية مهندس بالحى ويحمل كارنيه مهندس بالمحافظة مزور وقيامهما بالنصب على أصحاب المحلات وتقاضى مبالغ مالية منهم بمنطقة البساتين.

على الفور تمكنت قوة أمنية من قسم البساتين من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بصحتها وأنهما يتقاضون مبالغ مالية من أصحاب المحلات وأرشدا عن بعض المجنى عليهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365