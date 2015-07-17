بالصور…محافظ «القاهرة» مع المواطنين في جولة بـ «المرسى» ومستشفي المنيرة “

قام محافظ القاهرة الدكتور جلال مصطفى سعيد؛ بجولٍة تفقديٍة أول أيام عيد الفطر المبارك للمرسى النهري في «ماسبيرو»، إطمئن خلالها على التواجد الأمني من قبل الأمن العام وشرطة المرافق وشرطة المسطحات المائية، ونظافة الوحدات النهرية، والتزام أصحاب المراكب بتطبيق شروط الأمن والسلامة والالتزام بأعداد الركاب المقررة لكل وحدة نهرية.

كما قام «المحافظ» باستقلال أحد الاتوبيسات النهرية وعمل جولة به، رافقه خلالها رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام اللواء رزق علي، ورئيس حي بولاق اللواء إبراهيم عبد الهادي، قاموا خلالها بتوزيع الحلوى علي الأطفال والشباب المقبلين علي الرحلات النيلية.

كما تفقد المحافظ مستشفى المنيرة العام، إطمئن خلالها على استعداد المستشفى الكامل لاستقبال أي حالة طوارئ، ووجود الأطباء بكافة التخصصات طبقًا للكشوف مع توافر العلاج وكافة المستلزمات الضرورية من أشعة وتحاليل.

وأكد على مدير مديرية الصحة د. حسام الخطيب ومدير المستشفى د. محمد شوقي، بإعادة تطوير مبنى المستشفى الرئيسي الذي يعد تحفٍة معماريٍة إذ كان «قصرًا» من عهد الملك فاروق. وأضاف أن تتولى شركات مقاولات متخصصٍة في التعامل مع المباني ذات الطابع المعماري المتميز على أن يقرر الإنتهاء من العمل بها خلال شهر، وتُموّل من مخصصات خطة صيانة المستشفيات بالمديرية.

وأصدر تعليماته لرئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة بتقليم الأشجار والنخل التالف داخل المستشفى.

رافق المحافظ في جولته نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء سيد ابراهيم نصر، ورئيس حي السيدة زينب حسام رأفت، وعدد من قيادات المحافظة.