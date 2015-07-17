شفاينشتايجر ردا على بيكينباور: لا أعلم متى رحل لأمريكا.. أنا مازلت في الـ30

يرى باستيان شفاينشتايجر لاعب مانشستر يونايتد الجديد أنه لا توجد مشكلة بالنسبة له من ناحية السن في اللعب بدوري قوي مثل الدوري الإنجليزي.

وانتقل الدولي الألماني من بايرن ميونيخ إلى يونايتد هذا الصيف ضمن خطط لويس فان جال مدرب الأخير في تدعيم صفوفه من أجل المنافسة على جميع الأصعدة الموسم المقبل.

وفي هذا الصدد، حذر أسطورة ألمانيا وبايرن ميونيخ السابق، فرانز بيكينباور، شفاينشتايجر من صعوبة الدوري الإنجليزي بالنسبة له وهو في السن الـ30 ونصحه بأن يكون في أعلى مستوى ممكن من اللياقة البدنية حتى يكون قادرا على المشاركة باستمرار.

فرد شفاينشتايجر على هذا التصريح بالقول للصحفيين:"لا أعلم متى انتقل بيكينباور لأمريكا حيث نادي نيويورك كوزموس، بعمر 32 سنة. أنا مازلت في الـ30".

وأضاف "هذا تحد بالنسبة لي، أشعر أنني في حالة جيدة. العام الماضي كانت لدي مشكلة في الركبة بعد كأس العالم، في شهر أكتوبر".

وأردف "لكن منذ ذلك الحين لم أتعرض لأي إصابة. بالتأكيد في بعض الأحيان عندما نكبر في السن تحتاج لمزيد من الوقت من أجل التعافي، ربما نصف يوم أكثر من لاعب بعمر الـ20. لدي خبرة كبيرة، بالأخص في المباريات الكبيرة، وهذه أفضلية لي دائما".