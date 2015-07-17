بالصور.. محافظ الإسكندرية يتفقد شاطئ المعمورة

قام هانى المسيرى محافظ الإسكندرية، بتفقد شاطئ المعمورة شرق الإسكندرية، فى أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث تفقد المحافظ الوضع الأمنى لتأمين الشاطئ، وتقديم الخدمة للمواطنين والوافدين لقضاء عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك فى إطار الجولة التفقدية لشواطئ الإسكندرية والتى قام بها محافظ الإسكندرية اليوم عقب صلاة الجمعة، حيث قام المحافظة بتهنئة المواطنين وحرص البعض منهم على التقاط الصور السيلفى معه.



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محافظ الاسكندرية يتفقد الوضع الامنى



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المحافظ يصافح قوات الامن



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المسيرى داخل اسواق المعمورة



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المحافظ يهنئ المواطنين بالعيد



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المسيرى يتفقد شاطئ المعمورة



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المحافظ يتفقد شاليهات المعمورة



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المواطنين يلتقطون السيلفى مع المحافظ