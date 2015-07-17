محافظ أسيوط يتفقد المستشفيات العامة عقب صلاة العيد ويقدم الهدايا للمرضى

قام المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، عقب صلاة عيد الفطر المبارك، بجولة على مستشفيات مدينة أسيوط، لتفقد الحالة العامة للمستشفيات وتهنئة المرضى بالعيد، رافقه خلالها الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة ومحمد فؤاد وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعديد من القيادات التنفيذية بأسيوط.

وزار المحافظ مستشفى الإيمان وأسيوط العام، وتفقد أقسام العناية المركزة والقلب والحروق واطمأن على المرضى وهنأهم بالعيد وقدم لهم الهدايا العينية والنقدية، ونبه على الأطباء بضرورة التواجد المستمر خلال فترة العيد لاستقبال أى حالات طارئة.

وأكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى وإلغاء إجازات جميع العاملين بالأجهزة التنفيذية وتواجدهم في مواقع عملهم طوال أيام العيد، للتأكد من سلامة المرافق وتوصيل خدماتها كاملة للمواطنين وإصلاح أى أعطال محتملة، مشيراً إلى أن غرفة عمليات بالمحافظة تعمل على مدار الـ24 ساعة يومياً لمتابعة الأسواق طوال أيام العيد وتلقى شكاوى المواطنين والبلاغات بكافة المرافق والخدمات، فضلاً عن تأمين الحدائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتم التنبيه على تواجد سيارات إسعاف بجوار الحدائق والمتنزهات التى تشهد تجمعات جماهيرية، مشدداً على استمرار الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

كان المحافظ قد قام أمس بزيارة لدار "الحنان" لرعاية الأيتام بنين بمركز الفتح ودار "الصفا" للفتيات حيث قدم الهدايا العينية والمادية للأطفال والمشرفين بدار الأيتام، وهنأهم بمناسبة العيد كما التقط بعض الصور التذكارية مع الأطفال الأيتام كما استقبل المهنئين بديوان عام المحافظة من كافة فئات الشعب وبينهم عدد كبير من رجال الدين الإسلامى والمسيحى والمواطنين.



>

محافظ أسيوط أثناء تفقده للمستشفيات



>

جولة المحافظ بالمستشفيات عقد صلاة العيد



>

محافظ أسيوط أثناء تفقده للمستشفيات



>

تقديم الهدايا للمرضى