توافد المواطنين على المتنزهات وشواطئ الإسكندرية عقب صلاة العيد

توافد مواطنو الإسكندرية والوافدون إليها لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك على المتنزهات وشواطئ الإسكندرية، عقب الانتهاء من أداء صلاة العيد.

وشهدت الشواطئ إقبالا كبيرا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية اليوم، كما شهدت حدائق المنتزه والمعمورة وشواطئها إقبالا كبيرا أيضا، وشهدت حديقة الحيوان أيضا إقبالا من المواطنين لقضاء اليوم الأول من عيد الفطر المبارك وتناول وجبات الأسماك المملحة من الفسيخ والرنجة فى أول يوم من أيام العيد.

من جهة أخرى أكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف استعدادها لاستقبال المواطنين فى العيد، وذلك بوضع خطه للمرور اليومى على جميع الشواطئ بالإسكندرية وعمل حملات مكثفة لمنع وقوع أى مخالفة والتأكد من توافر كافة الخدمات على الشواطئ والاتفاق مع شركة النظافة لرفع مخلفات الشواطئ أولا بأول وتوفير عربات الإسعاف والاتفاق مع مديرية الأمن لتوفير الحماية والأمان على الشواطئ ومنع الاشتباكات قبل وقوعها وكذا توفير المسعفين بكل شاطئ .

وأكدت الإدارة على وضع خطة لتكثيف الحملات على كافة المحال الخاضعة لإدارة السياحة، وذلك للتأكد من الأسعار المتعاقد عليها وعدم وجود مخالفات والتنسيق مع مديرية التموين والصحة لعمل حملات مشتركة خلال أيام العيد والتأكد من عدم إقامة أى حفلات بالمنشآت دون إصدار تصريح من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف .