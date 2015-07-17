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محافظ قنا يزور المستشفيات ودارا للأيتام فى أول أيام عيد الفطر المبارك

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محافظ قنا يزور المستشفيات ودارا للأيتام فى أول أيام عيد الفطر المبارك محافظ قنا يزور المستشفيات ودارا للأيتام فى أول أيام عيد الفطر المبارك
قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بزيارة لمستشفى قنا العام والمستشفى العسكرى بقنا، للاطمئنان على انتظام الخدمة والعمل بالمستشفيات وتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطرالمبارك وتوزيع العيديات العينية والنقدية على عدد من المرضى ونزلاء المستشفيات، متمنيا لهم الشفاء العاجل .

كما زار مؤسسة أحمد جبره الخيرية للأطفال الأيتام وقدم هدايا عينية ونقدية للأطفال وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم متعهدا بتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهم .

وأكد محافظ قنا على رفع درجة الاستعداد القصوى من خلال غرفة العمليات بالمحافظة والفروع التابعة لها بمختلف مراكز المحافظة لاستقبال أى شكاوى أو بلاغات من المواطنين، وكذلك رفع حالة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة (مستشفيات، تموين، طب بيطرى، رى) بالتنسيق مع القوات المسلحة وقوات الشرطة.
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