بالصور: غرف نوم أطفال النجمات

يبدو اهتمام نجمات الغرب الشهيرات بحياتهن العائلية واضحاً، رغم انشغالاتهن بأضواء الشهرة والمعجبين، ويتجلى ذلك من خلال التصاميم التي تزين غرف نوم أطفالهن، إذ تترجمها الصور الآتية:

هايدي كلوم Heidi Klum

في منزل عارضة الأزياء Heidi Klum الصيفي الواقع في "مانهاتن"، لم تغب الألوان عن غرفة نوم الأولاد العصرية، حيث تبرز على الستارة المخطّطة بالأصفر والأبيض، فضلاً عن أغطية السرير واللوحتين ووحدات الإضاءة الموزعة على كرات ثلاث. للخشب المعتّق دور في تصميم مفروشات غرفة نوم الابنتين، إذ تحظى بألوان تتناسب مع سنهما، ومن بينها: الأبيض والوردي.

سارة جيسيكا باركر Sarah Jessica Parker

في منزل الممثلة الأمريكية Sarah Jessica Parker الواقع في مدينة "نيويورك"، تتسلّل الألوان بخجل إلى غرفة نوم الأطفال المؤثثة بزوجين من الأسرّة، بظهرين منجدين بالمخمل القاني، فيما تبدو مساحة اللعب منفصلة عن تلك المخصّصة للنوم، وتضم خيمة يلهو الأطفال في داخلها، وتستعمل كوحدة تخزين للألعاب في الوقت نفسه.

ميغ رايان Meg Ryan

تمتزج الألوان الزاهية مع الأبيض في غرفة نوم الأطفال في منزل الممثّلة الأمريكيّة Meg Ryan الواقع في مدينة "لوس أنجلوس". تضمّ الغرفة سريرين، ومساحة مخصّصة للعب.

غوينث بالترو Gwyneth Paltrow

في منزل النجمة الأمريكيّة Gwyneth Paltrow الواقع في "هامبتون"، لا تخلو غرفة نوم ابنتها من لمسات الأنوثة التي تشتهر بها النجمة، حيث يمتزج اللونان الزهري والأبيض ليغطيّا سريرها المحاط بناموسيّة تكلّل النائمة عليها أميرةً، وهي غارقة في نومها!

ماريا كاري Mariah Carey

في منزل النجمة Mariah Carey الواقع في مدينة "نيويورك" الأمريكية، ثمة تزاوج بين الأخضر والأبيض في غرفة نوم طفليها ليُشكلا خلفية للألعاب التي تزيّن المكان، إلى جانب باقات الزهر المنتشرة على الطاولات.

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