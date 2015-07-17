مباحث الجيزة: الإخوان يعتلون الكبارى ويطلقون النارعلى القوات بالطالبية

أكد مصدر أمنى بالجيزة، أن قوات الأمن والعمليات الخاصة تقوم بعملية تمشيط واسعة بمنطقة الطالبية، والتى شهدت اشتباكات حادة بين قوات الأمن والإخوان.

وأضاف المصدر، فى تصريحات صحفية، أن بعض العناصر الإخوانية المسلحة صعدت أكثر من كوبرى، وأطلقت النار على قوات فض الشغب بعد تفريق مسيرتهم عقب صلاة العيد.

وأوضح المصدر أن قوات الأمن تعاملت مع المتظاهرين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، لكن بعض العناصرالإرهابية أطلقت النيران على قوات الأمن مستخدمين الخرطوش والرصاص الحى.

وأضاف المصدر أن قوات الأمن كانت تتعامل مع المتظاهرين بضبط النفس، لكن بعض العناضر الملثمة استخدمت السلاح على الأمن.