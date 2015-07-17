ضبط 466 ألف صاروخ ألعاب نارية فى حملة أمنية بأسيوط

تمكن فريق مباحث مديرية أمن أسيوط من ضبط 466,434 صارخ ألعاب نارية قبل ترويجها بالأسواق خلال الاحتفالات بالعيد، خلال الحملة الأمنية التى شنتها القوات على عدد من المحال والمكتبات بدائرتى قسم شرطة أول أسيوط ومركز القوصية.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "خ. ص. ق "عاطل ومقيم الوليدية دائرة دائرة قسم ثان، وبحوزته 648 صاروخ ألعاب نارية بقصد الآتجار، وضبط "م. أ. ع "بائع ومقيم دائرة قسم أول وبحوزته 2056 صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 180 جنيها متحصلات البيع، وضبط "ع. م. م" طالب ومقيم مدينة مبارك أول أسيوط وبحوزته 5067 صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، وضبط "س. ج. س" صاحب مكتبة ومقيم مدينة مبارك أول أسيوط وبحوزته 1367 صاروخ العاب نارية بقصد الاتجار، وضبط "س. ع. ع" صاحب مكتبة مقيم بنى قرة وبحوزته (150,000) صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار، وضبط "م. أ. أ" فلاح مقيم السراقنه وبحوزته (200000) صاروخ العاب نارية، وملبغ مالى 600 جنبه متحصلات البيع بقصد الاتجار. وضبط "و. ج. أ "مدرس مقيم عرب فزارة وبحوزته (20000) صاروخ ألعاب نارية.

كما تم ضبط م. م. س عامل مقيم القيسارية وبحوزته (90000) صاروخ ألعاب نارية بقصد الاتجار

>تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.