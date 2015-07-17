الحكومة اليمنية تعلن "تحرير" عدن مع استمرار الاشتباكات

أعلن نائب الرئيس اليمنى خالد بحاح اليوم الجمعة أن مدينة عدن الساحلية الجنوبية أصبحت الآن تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من السعودية بعد أيام من اشتباكات مع الحوثيين الذين يسيطرون على البلاد.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقال سكان ومقاتلون محليون إن اشتباكات محدودة مستمرة فى حى التواهى فى غرب المدينة لطرد الحوثيين من واحد من آخر حصونهم.
وقال بحاح على صفحتة الرسمية على موقع فيسبوك "نهنئ أبناء عدن خاصة والجمهورية اليمنية... الحكومة تعلن تحرير محافظة عدن."
وقال سكان ومقاتلون محليون إن اشتباكات محدودة مستمرة فى حى التواهى فى غرب المدينة لطرد الحوثيين من واحد من آخر حصونهم.
>