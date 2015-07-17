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الحكومة اليمنية تعلن "تحرير" عدن مع استمرار الاشتباكات

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الحكومة اليمنية تعلن "تحرير" عدن مع استمرار الاشتباكات الحكومة اليمنية تعلن "تحرير" عدن مع استمرار الاشتباكات
أعلن نائب الرئيس اليمنى خالد بحاح اليوم الجمعة أن مدينة عدن الساحلية الجنوبية أصبحت الآن تحت سيطرة مقاتلين مدعومين من بعد أيام من اشتباكات مع الحوثيين الذين يسيطرون على البلاد.

وقال بحاح على صفحتة الرسمية على موقع فيسبوك "نهنئ أبناء عدن خاصة والجمهورية اليمنية... تعلن تحرير محافظة عدن."

وقال سكان ومقاتلون محليون إن اشتباكات محدودة مستمرة فى حى التواهى فى غرب المدينة لطرد الحوثيين من واحد من آخر حصونهم.
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