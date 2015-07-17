الأزهر يدين استهداف مسلحين لزورق بشاطئ رفح.. ويطالب بالتصدى للإرهاب

أدان الأزهر الشريف استهداف مجموعة من المسلحين قطعة بحرية فى شبه جزيرة سيناء، خلال الاشتباكات التى جرت بين بعض العناصر الإرهابية والقوات المسئولة عن تأمين ساحل البحر الأبيض المتوسط قبالة مدينة رفح.

وأكد الأزهر الشريف، فى بيان له اليوم الجمعة، أن ما تقوم به هذه الجماعات الإرهابية من هجمات تستهدف أفراد القوات المسلحة لا تتفق وتعاليم الإسلام السمحة التى ترفض كل أشكال العنف والإرهاب.

وشدد الأزهر على ضرورة وقوف الشعب المصرى بجميع مكوناته صفا واحدا خلف القوات المسلحة فى مواجهة المخاطر التى تواجه الوطن فى هذه اللحظات الفارقة من تاريخه، كما شدد على ضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدى لهذه الجماعات المتطرفة التى تتخذ العنف والإرهاب منهجاً لتدمير حياة البشر والمساس بأمن الأوطان واستقرارها، سائلا الله تعالى أن يحفظ جنود مصر الأبرار الذين يسهرون على حماية حدودها والذود عن أمنها وسلامة شعبها.

وكان المتحدث العسكرى العميد محمد سمير قد أعلن أمس وقوع تبادل لإطلاق النار بين وحدات من الجيش وعناصر إرهابية على ساحل البحر المتوسط أمام مدينة رفح.

وقال المتحدث العسكرى، إنه فى تمام الساعة التاسعة والنصف من صباح أمس، وأثناء قيام أحد لنشات الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر الأبيض المتوسط أمام مدينة رفح، اشتبه طاقم اللنش فى تحركات بعض العناصر الإرهابية على الساحل، فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران، ما أسفر عن اشتعال النيران باللنش دون حدوث خسائر فى الأرواح.