أكثر من مئة طفل في حفل إفطار جمعية "عياش الطفولة" في بيروت

بحضور أهل الصحافة والإعلام، أقامت جمعية "عياش الطفولة" حفل فطور خيري لصالح أطفال جمعيتي "التحدي" و "دار الهام ويوسف الغانم"، في مطعم الـ "برغر كينغ" في بيروت.

إفطار جماعي وأمسية رمضانية لن ينساها الأطفال اشعرتهم بالدفء الأسري و محبة الأخرين من خلال الهدايا التي وزعت عليهم، ما خلق أجواء إحتفالية مميزة استطاعت أن تدخل الإبتسامة و الفرحةإلى قلوب الأطفال الحاضرين .

حرص الثنائي رامي عياش وزوجته داليدا على التقاط الصور التذكارية مع الأطفال، ثم تناولا الإفطار معهم. وكان واضحاً تأثرهما بابتسامة الأطفال طوال الوقت، وكانا يقومان بغمر الأطفال والإطمئنان عليهم.

وفي دردشة سريعة مع "سيدتي نت" قال رامي وداليدا "رغم أن الجمعية تعنى بتعليم الأطفال، إلا أن ذلك لا يمنع من القيام بأي عمل آخر يصب في مصلحة الأطفال ورسم الإبتسامة على وجوههم".

ورداً على سؤال، متى سنرى طفلاً لرامي وداليدا قالا "قريباً جداً انشالله".

يذكر أن حفل الإفطار ضم اكثر من مئة طفل. كما شكر كل من رامي وداليدا الصحافة على مواكبتهم لهذا الحفل دعماً لأنشطة الجمعية.