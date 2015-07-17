كم تقاضت بيرين سات وزوجها كينان دوغلو عن أول إعلان مشترك لهما؟

وأخيراً نجحت شركة تجارية تركية مصنّعة للأجهزة الكهربائية، بإقناع الممثلة التركية بيرين سات وزوجها المغني الشهير كينان دوغلو بالظهور في إعلان مشترك، لا يمثلان فيه بقدر ما يبرزان حياتهما الواقعية كثنائي يعيش حياة كلها مثابرة ونجاح وسعادة لأنهما يعملان كل شيء في حياتهما بحب ورضا، ويمثلان نموذجاً للشركة التجارية التي تعمل بحب لزبائنها منذ 60 عاماً ونيف مثلهما.

وأكّدت وسائل إعلام تركية بأن الثنائي تقاضى 4 ملايين ليرة تركية أي ما يوازي المليوني دولار أمريكي، مقابل قيامهما بهذا الإعلان الأول المشترك.

وحقّق الإعلان رقماً قياسياً غير مسبوق بنسبة المشاهدة في مجال الإعلانات حيث وصل عدد مشاهديه على اليوتيوب وحده إلى ما يقارب المليون مشاهدة.