ننشر صور الرئيس السيسى وقيادات الدولة خلال أداء صلاة العيد

ينشر "اليوم السابع" صور الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أداء صلاة عيد الفطر، بمسجد المشير طنطاوى، بمرافقة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير الدفاع، القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى، وعدد من قادة الجيش، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، إضافة إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وعدد من المسئولين.



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الرئيس خلال أداء صلاة عيد الفطر



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الرئيس يتوسط وزير الدفاع ورئيس الوزراء خلال صلاة عيد الفطر



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السيسى وقيادات الدولة خلال صلاة العيد