بالصور.. توزع الهدايا على الأطفال بعد صلاة العيد فى العاشر من رمضان

وزع بعض الشباب الهدايا والبالونات على الأطفال فور الانتهاء من الصلاة.

وعلى مقربة من ساحة الصلاة الخاصة بمجلس الأمناء والمعروفه بساحة التأمين الصحى، وقف باعة لعب فى جميع أرجاء المدينة وفور انتهاء الصلاة ارتفعت أصوات الزمامير واليويو فى المكان وأقبل الأطفال بصحبة أسرهم على الشراء.

فيما وقفت قوات التأمين بالعاشر تؤمن الأهالى الذين اكتست بهم الحدائق العامة والقريبة من الساحة بالأطفال والنساء الذين كانت مشاركتهم كثيرة فى الصلاة والمسنين.

- الرئيس السيسى يؤدى صلاة عيد الفطر بمسجد المشير طنطاوى

- المصلون يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لأداء صلاة العيد

- "الصحة" تشكل غرفة إدارة أزمات لمتابعة احتفالات عيد الفطر

- بالفيديو.. أهالى العمرانية: "مش الإخوان بس اللى يعرفوا ينظموا صلاة العيد"

- بالفيديو.. تواجد أمنى مكثف بمحيط مصطفى محمود لتأمين المصلين بـ"عيد الفطر"

- المئات يتوافدون لأداء صلاة عيد الفطر بالجامع الأزهر‎

- مواطنون يتوافدون على ساحة مسجد عمر مكرم لصلاة العيد والأمن ينتشر بالتحرير

- محلب ووزير الدفاع وكبار رجال الدولة يؤدون صلاة العيد مسجد المشير طنطاوى