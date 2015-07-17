محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بميدان الساعة

أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر بساحة ميدان الساعة على كورنيش النيل بدمياط، بمشاركة آلاف المواطنين الذين توافدوا منذ الفجر لأداء الصلاة بالساحة وسط أجواء احتفالية، وردد المصلون التكبيرات والابتهالات عقب صلاة الفجر حتى موعد صلاة العيد.

رافقهما عدد من القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية بمحافظة دمياط، وعقب الصلاة قام محافظ دمياط ومدير الأمن باستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات المختلفة وشعب دمياط بمناسبة عيد الفطر.

ثم توجه المحافظ إلى زيارة مؤسسة البنين بفارسكور ثم مؤسسة البنات للأيتام بدمياط وقدم الهدايا العينية لعدد من الأيتام بمناسبة العيد.