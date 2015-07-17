أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بميدان الساعة

Google+ Print
محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بميدان الساعة محافظ دمياط ومدير الأمن يؤديان صلاة عيد الفطر بميدان الساعة
أدى الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط واللواء حسن البرديسى مساعد وزير الداخلية مدير أمن دمياط، صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الفطر بساحة ميدان الساعة على كورنيش النيل بدمياط، بمشاركة آلاف المواطنين الذين توافدوا منذ الفجر لأداء الصلاة بالساحة وسط أجواء احتفالية، وردد المصلون التكبيرات والابتهالات عقب صلاة الفجر حتى موعد صلاة العيد.

رافقهما عدد من القيادات الأمنية التنفيذية والشعبية بمحافظة دمياط، وعقب الصلاة قام محافظ دمياط ومدير الأمن باستقبال المهنئين من القيادات التنفيذية ومديرى المديريات المختلفة وشعب دمياط بمناسبة عيد الفطر.

ثم توجه المحافظ إلى زيارة مؤسسة البنين بفارسكور ثم مؤسسة البنات للأيتام بدمياط وقدم الهدايا العينية لعدد من الأيتام بمناسبة العيد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365