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المرشحون لانتخابات مجلس النواب بالغربية يستغلون الصلاة فى الدعاية

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المرشحون لانتخابات مجلس النواب بالغربية يستغلون الصلاة فى الدعاية المرشحون لانتخابات مجلس النواب بالغربية يستغلون الصلاة فى الدعاية
أدى عدد من أبناء محافظة الغربية صلاة عيد الفطر المبارك فى الساحات الرئيسية والفرعية بمدينتى المحلة وطنطا والمساجد فى مدن ومراكز المحافظة وسط انتشار أمنى مكثف من جانب قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية لتأمين المصلين أثناء أدائهم للصلاة.

فيما استغل المرشحون لانتخابات مجلس النواب الصلاة فى الدعاية لهم باستخدام طرق مختلفة منها تعليق اللافتات وتوزيع البالونات التى تحمل أسماءهم وتوزيع أعلام وعليها أسماؤهم.

وأدى محافظ الغربية سعيد مصطفى كامل واللواء سامح الكيلانى مساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا واللواء عبد الحميد الحصى مدير أمن الغربية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد العارف بالله سيدى أحمد البدوى.

وعقب انتهاء الصلاة تبادل المحافظ التهنئة مع المصلين بمناسبة العيد وحث إمام المسجد المسلمين على صلة الأرحام والمودة بينهم وبين بعضهم البعض ونبذ الخلافات وضرورة نبذ العنف.

كما أكد إمام المسجد أن للصائم فرحتين فرحة عند فطره والفرحة الثانية عندما يلقى ربه ودعا إمام المسجد الله بأن يحفظ مصر من شر أعدائها فى الداخل والخارج.

فى الوقت الذى قام فيه المواطنون بتبادل التهنئة مع ذويهم وسط فرحة غامرة بالعيد وقام بإحضار أطفالهم وشراء البالونات والهدايا التذكارية. كما قام عدد من الشباب بإقامة عروض ترفيهية وتشغيل الـ"دى جى" وتشغيل الأغانى الشعبية لرسم البسمة على المصلين.

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مصر 365

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