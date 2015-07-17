محمد بن راشد يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

أدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صلاة عيد الفطر السعيد في مسجد الشيخ راشد في منطقة زعبيل في دبي صباح اليوم.

وأدى الصلاة إلى جانب سموه ..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ سعيد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وعدد من الشيوخ والمسؤولين وجمع من المصلين.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمصلون إلى خطبة العيد ألقاها فضيلة الدكتور عمر الخطيب وكان موضوعها السلام حيث أشار إلى أن أساس الإسلام هو السلام وهو اسم من أسماء الله تعالى إذ قال رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم "السلام اسم من أسماء الله تعالى وضعه الله على الأرض فأفشوا السلام بينكم" والسلام تحية المسلمين ولا ينقطع عن أهل الجنة وهو سبب الرفعة والتقدم والأمن والاستقرار في المجتمعات البشرية، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا السياق "افشوا السلام كي تعلوا" أي كي تتقدموا وتسمو أخلاقكم وتستقيم حياتكم وتعيشون بطمأنينة وسكينة.

واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في قصر زعبيل صباح اليوم جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد الذين تمنوا لسموه طول العمر ودوام الصحة والسعادة ولدولتنا العزيزة اطراد التقدم والرخاء والاستقرار في ظل قيادتنا الرشيدة.

فقد تقبل سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي التهاني بهذه المناسبة المباركة من أعيان البلاد والوزراء ورؤساء ومديري المؤسسات الحكومية والمواطنين وأبناء القبائل وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية في الدولة ومن رجال الدين المسلمين والمسيحيين.

كما تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التهاني والتبريكات من كبار ضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب يتقدمهم اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة ومن ضباط إدارة الدفاع المدني في دبي يتقدمهم اللواء راشد ثاني المطروشي مدير الإدارة ومن كبار ضباط شرطة دبي يتقدمهم معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي وسعادة اللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي ومن كبار ضباط القوات المسلحة.

وقد تبادل سموه والمهنئون التهاني بالعيد راجين الله تبارك وتعالى أن يعيده على قيادتنا ودولتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات ..وكل عام وأنتم بخير .

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