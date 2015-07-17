لمريض السكر.. ماتحرمش نفسك من الكحك بس ماتزودهاش

كثير من مرضى السكر يسرفون فى تناول كحك العيد مما يؤدى لتعرضهم لحدوث مضاعفات مرض السكر مثل غيبوبة السكر نظرا لاحتواء قطعة الكحك على عدد كبير من السعرات الحرارية.

حول ذلك يقول الدكتور أحمد السبعاوى أخصائى أمراض السكر والغدد الصماء، إنه لا يجب أن يعتمد نظام الغذائى لمريض السكر على الحرمان بل على التقنين والإقلال من الأطعمة التى تزيد من معدل السكر بالدم مثل الكحك ومشتقاته.

ويستكمل د. السبعاوى قائلا: "تحتوى واحدة من كحك العيد على ما يقرب من 300 إلى 400 سعر حرارى لذلك لا يجب أن يزيد تناوله لمريض السكر عن عدد 2 كحك ويفضل أن يكون غير مضاف إليه مستلزمات التزين والحشو مثل السكر والمكسرات والعجوة".

ويتابع د. السبعاوى قائلا: "هناك بعض المرضى السكر يتناولون الكحك بدلا من الوجبات الأساسية ذلك أمر خاطئ نظرا لأنه يتسبب فى حدوث غيبوبة سكر لذلك يجب عدم الإسراف فى تناوله وأن يكون تناوله على سبيل التذوق والمشاركة أفراد الأسرة".

وأضاف د. السبعاوى قائلا: "يجب على مريض السكر قياس مستوى السكر أكثر من مرة يوميا بواسطة جهاز السكر المنزلى الخاص بالمريض لتفادى ارتفاع مستوى السكر المفاجئ".