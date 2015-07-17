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المئات يؤدون صلاة العيد بمطروح وشيخ الدعوة السلفية يلقى الخطبة

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المئات يؤدون صلاة العيد بمطروح وشيخ الدعوة السلفية يلقى الخطبة المئات يؤدون صلاة العيد بمطروح وشيخ الدعوة السلفية يلقى الخطبة
انتهت منذ قليل صلاة العيد بمحافظة مطروح التى يؤدى أهلها الصلاة فى توقيت متأخر عن باقى محافظات .

ويلقى خطبة العيد الشيخ على غلاب بمطروح بحضور الآلاف من أهالى مدينة مرسى مطروح بساحة زاهر جلال.

ويشهد محيط الساحة حالة من البهجة وتبادل التهانى بين المواطنين وانتشار باعة ألعاب الأطفال، ويحتفل الأهالى بالعيد وسط تواجد أمنى كثيف لتأمين الاحتفالات بالعيد، وانتشار رجال المرور لتنظيم حركة السيارات والمواطنين وإغلاق محيط ساحة الصلاة بالحواجز ومنع دخول السيارات، والسماح للأفراد فقط بالدخول.

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مصر 365

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