أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. بدو سيناء يحتفلون بالعيد فى الدواوين

Google+ Print
احتفل بدو شمال سيناء بالعيد فى المجالس والدواوين الخاصة بكل عائلة، وشهدت دواوين قبائل البياضية والدواغرة والأخارسة ببئر العبد زحاما شديدا بين المهنئين بالعيد.

وبحسب عادات وتقاليد بدو سيناء، فإن كبار السن يجلسون فى الدواوين ويزورهم الأصغر سنا من الأبناء والأحفاد، مهنئين إياهم بالعيد والعبارة المعتادة للتهنئة بالعيد "يجعلكم من عوادينه".

وعلى النقيض من مشهد العبد فى غرب شمال سيناء اختلف الوضع فى الشرق بمناطق الشيخ زويد ورفح وبدأت دواوين قبائل السواركة والرميلات فى قرى جنوب الشيخ زويد ورفح شبه خالية إلا من أعداد قليله نظرا لمغادرة غالبية الأهالى مناطقهم هربا من نيران الحرب على الإرهاب .

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365