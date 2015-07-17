بالصور.. بدو سيناء يحتفلون بالعيد فى الدواوين

احتفل بدو شمال سيناء بالعيد فى المجالس والدواوين الخاصة بكل عائلة، وشهدت دواوين قبائل البياضية والدواغرة والأخارسة ببئر العبد زحاما شديدا بين المهنئين بالعيد.

وبحسب عادات وتقاليد بدو سيناء، فإن كبار السن يجلسون فى الدواوين ويزورهم الأصغر سنا من الأبناء والأحفاد، مهنئين إياهم بالعيد والعبارة المعتادة للتهنئة بالعيد "يجعلكم من عوادينه".

وعلى النقيض من مشهد العبد فى غرب شمال سيناء اختلف الوضع فى الشرق بمناطق الشيخ زويد ورفح وبدأت دواوين قبائل السواركة والرميلات فى قرى جنوب الشيخ زويد ورفح شبه خالية إلا من أعداد قليله نظرا لمغادرة غالبية الأهالى مناطقهم هربا من نيران الحرب على الإرهاب .



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