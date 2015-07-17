انتبه: إهمال علاج الديدان قد يؤدى لانسداد أمعائك

أنواع ديدان الجهاز الهضمى

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أعراض الإصابة بديدان القولون والأمعاء

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الآثار السلبية لإهمال وتأخر العلاج

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الديدان المعوية من الأمراض الأكثر شيوعا، نظرا لسهولة انتقال العدوى بها، وغالبا ما يتعامل البعض مع هذا المرض بنوع من التساهل نظرا لطرق علاجه البسيطة.يؤكد استشارى أمراض الباطنة والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، أن ديدان المعدة لا تنحصر فى نوع واحد فقط، بل هناك العديد من الأنواع والتى تصيب أعضاء معينه من الجهاز الهضمى، وأهمها ديدان القولون والأمعاء الدقيقة.هناك بعض الأعراض التى تعد مؤشرا قويا على الإصابة بديدان الأمعاء الدقيقة والقولون، وأهمها فقدان الوزن والإصابة بالانيما نتيجة لكونها تمنع امتصاص عناصر غذائية هامة من الجسم.فيما يحذر أنور مع التعامل بنوع من التساهل والإهمال مع تلك الأعراض، ويؤكد على ضرورة تشخيصها فى أقرب وقت ممكن فإهمال العلاج تبعا لرأى أنور يؤدى إلى نتائج كارثية تتمثل فى انسداد الأمعاء.

ويوضح أن ديدان الأمعاء الدقيقة تحديدا من أنواع الديدان التى تزداد فى الحجم مع مرور الوقت، وقد تصل تلك الزيادة لمرحلة قدرتها على سد الأمعاء الدقيقة بشكل كامل، وهى مشكلة غاية فى الخطورة.