بدء توافد المواطنين على مسجد النور بالعباسية لأداء صلاة عيد الفطر

توافد مئات المواطنين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، على مسجد النور بالعباسية لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة والسرور، فيما شارك المواطنين أمام المسجد فى أداء شعائر الصلاة والنطق بتكبيرات العيد.

فيما انتشر عدد كبير من بائعى "البلونات" أمام مدخل المسجد، وأقبل عدد كبير من الأطفال على الشراء كمظهر للاحتفال بأول أيام العيد .

وعلى جانب آخر، كثفت قوات الشرطة من تواجدها بمحيط المسجد للتأمين تحسبا لحدوث تظاهرات مفاجئة من قبل أنصار جماعة الإخوان، كما تمركزت سيارة إطفاء تابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة.