محافظ شمال سيناء:قناة السويس الجديدة أكبر مشروع تنموى بتاريخ مصر الحديث

قال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، أن مشروع قناة السويس الجديدة يعد أكبر مشروع قومى تنموى فى تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى تأسيس هذا المشروع لمرحلة جديدة وقوية ستؤثر إيجابيًا فى الواقع الاقتصادى الاستثمارى وروافده الاجتماعية على امتداد محافظات إقليم قناة السويس.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع التنسيقى لاستعدادات المحافظة للتجهيز لحفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، والذى عقد بالديوان العام برئاسته، وبحضور اللواء محمد السعدنى، سكرتير عام المحافظة المساعد، وإيهاب حسن عبد الوهاب، مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور قدرى يونس العبد، خبير التنمية المتكاملة لإقليم القناة وسيناء والشخصيات العامة ورجال الأعمال، أن افتتاح قناة السويس هو بمثابة الأمل القادم لربوع شمال سيناء.

وطالب المحافظ الأجهزة التنفيذية وموسسات المجتمع المدنى بشمال سيناء بإعداد وتنفيذ برامج احتفالاتها الجماهيرية بهذه المناسبة فى حدود إمكاناتها الذاتية، بالتعاون مع رجال الأعمال الوطنيين، وكل شرائح المجتمع دون تحميل موازنة الدولة أى أعباء مالية.