«الرياض» تقف على ضبط شهادة ثمانية مترائين بمرصد حوطة سدير

وقفت "الرياض" قبل مغرب أمس، على أعمال رصد هلال العيد في مرصد حوطة سدير، من قبل مجموعة من المترائين يتقدمهم عبدالله الخضيري ومندوبين من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ورأس لجنة الترائي رئيس محكمة حوطة سدير الشيخ خالد بن سعد السرهيد، وضمت في عضويتها مندوب المحكمة العليا الشيخ حمد الحقيل ومن مركز حوطة سدير سليمان الزكري، ومندوبي مدينة الملك عبدالعزيز إبراهيم العليان وعبدالله الحسيني.

وبعد رصد الهلال تم ضبط شهادة ثمانية أشخاص من المترائين بالعين المجردة من قبل محكمة حوطة سدير لرفعها للمحكمة العليا.