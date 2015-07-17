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سفارة المملكة في أستراليا تحذر السعوديين من ارتداء الزي الوطني

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كانبيرا - واس

    دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا جميع الطلبة والمواطنين السعوديين الموجودين باستراليا إلى عدم ارتداء الزي الوطني في الأماكن والتجمعات العامة، تحسباً من التعرض لأي اعتداء من قبل جماعات أو أشخاص مغرضين. وطالبت السفارة في بيان صادر عنها، المواطنين السعوديين باستراليا عدم الخوض في حوارات أو نقاشات جدلية حزبية أو مذهبية أو التعامل مع أشخاص وجماعات مشبوهة أو زيارة مواقع غير آمنة على الأراضي الاسترالية، حفاظا على سلامتهم وأمنهم الشخصي. وأوضح رئيس القسم الإعلامي بالسفارة علي الحجي، أن هذه الدعوة تأتي بمتابعة من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى استراليا ونيوزيلاندا نبيل بن محمد آل صالح، واهتمامه المستمر بتوفير الأجواء والنصائح الملائمة للمواطنين السعوديين وتقديم أعلى مستوى من الخدمات والرعاية لهم في كل أنحاء استراليا. وقال إن ذلك يأتي أيضاً ضمن تعليمات وبيانات سابقة أصدرتها السفارة من أجل الحرص على سلامة وأمن المواطنين المقيمين في استراليا، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات في حال اتباعها ستكفل حماية المواطنين السعوديين في استراليا وذويهم من أي مخاطر أو اعتداء.

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