أخبار عاجلة

مساء الأنوار: اتحاد الكرة يصرف 3 مليون جنيه للحكام متأخرات -
بالصور.. عزاء شعبي لشهداء تفجيري طنطا والإسكندرية -
مؤشرات أولية.. "حبيب" يقترب من خلافة "المصيلحي" في أبو كبير -
مساء الأنوار: تعافي حسني فتحي ومحمد مجدي من الإصابة -
مساء الأنوار: مدحت شلبي يرد على أحمد الشناوي بخصوص احتياجه لطبيب نفسي -
مساء الأنوار: اليوم .. مؤمن زكريا يحتفل بزفافه -
مساء الأنوار: تفاصيل جلسة إيناسيو مع لاعبي الزمالك -
مساء الأنوار: شارك برأيك .. هل حان وقت رحيل حسام غالي "الكابيتانو" عن القلعة الحمراء؟ -
مساء الأنوار: الأهلي يتمسك بـ علي معلول في قائمته الإفريقية -
مساء الأنوار: اتحاد الكرة يدرس إقامة مباراة ودية أمام نجوم العالم لصالح ضحايا الكنيستين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الحماية المدنية بالشرقية: عثرنا على 3 أجسام غريبة وتبين أنها عبوات هيكلية

Google+ Print
الحماية المدنية بالشرقية: عثرنا على 3 أجسام غريبة وتبين أنها عبوات هيكلية الحماية المدنية بالشرقية: عثرنا على 3 أجسام غريبة وتبين أنها عبوات هيكلية
أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، أنهم تعاملوا بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مع 3 أجسام غريبة تلقوا بلاغات بوجودها فى أماكن متفرقة، حيث تبين أنها عبوات هيكلية عثر عليها أسفل كوبرى ميدان الزراعة، وبالقرب من مجلس مدينة الزقازيق، والعبوة الثالثة بمدخل الغار، وتم تشتيت العبوات بمدفع المياه.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالعثور على جسم غريب يشتبه فى احتوائه على مواد متفجرة أسفل كوبرى ميدان الزراعة، وفى نفس التوقيت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغين بالعثور على جسمين آخرين بجوار مجلس مدينة الزقازيق وبمدخل الغار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365