الحماية المدنية بالشرقية: عثرنا على 3 أجسام غريبة وتبين أنها عبوات هيكلية

أكد مصدر أمنى بالحماية المدنية، بمديرية أمن الشرقية، قبل قليل، أنهم تعاملوا بإشراف العميد أحمد الشوادفى، مع 3 أجسام غريبة تلقوا بلاغات بوجودها فى أماكن متفرقة، حيث تبين أنها عبوات هيكلية عثر عليها أسفل كوبرى ميدان الزراعة، وبالقرب من مجلس مدينة الزقازيق، والعبوة الثالثة بمدخل الغار، وتم تشتيت العبوات بمدفع المياه.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، قد تلقى بلاغا من العميد عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بالعثور على جسم غريب يشتبه فى احتوائه على مواد متفجرة أسفل كوبرى ميدان الزراعة، وفى نفس التوقيت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغين بالعثور على جسمين آخرين بجوار مجلس مدينة الزقازيق وبمدخل الغار.