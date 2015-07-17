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المصريون أنفقوا 2 ونصف مليار جنيه على "العمرة" خلال 3 شهور فقط

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المصريون أنفقوا 2 ونصف مليار جنيه على "العمرة" خلال 3 شهور فقط المصريون أنفقوا 2 ونصف مليار جنيه على "العمرة" خلال 3 شهور فقط
حصل "اليوم السابع" على بيان بعدد الركاب المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة رجب وشعبان ورمضان عبر مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، حيث بلغ عدد الركاب 175 ألفا و126 معتمرا بإجمالى رحلات بلغ 711 رحلة، سافروا عبر الخطوط والشركات الأخرى بعيدا عن للطيران.

وحسب أقل التقديرات فإن تكلفة العمرة لكل راكب بلغت حوالى 7 آلاف ريال سعودى، ويكون مقدار ما أنفقه المصريون فى رحلات العمرة يقترب من مبلغ 2 مليار ونصف المليار جنيه مصرى خلال 3 أشهر فقط بالنسبة للركاب الذين سافروا على متن الخطوط الجوية سواء السعودية أو شركات خاصة دون مصر للطيران.


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مصر 365

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