المصريون أنفقوا 2 ونصف مليار جنيه على "العمرة" خلال 3 شهور فقط

حصل "اليوم السابع" على بيان بعدد الركاب المصريين الذين سافروا لأداء مناسك العمرة، خلال الثلاثة أشهر الأخيرة رجب وشعبان ورمضان عبر مبنى الركاب رقم 1 بالمطار، حيث بلغ عدد الركاب 175 ألفا و126 معتمرا بإجمالى رحلات بلغ 711 رحلة، سافروا عبر الخطوط السعودية والشركات الأخرى بعيدا عن مصر للطيران.إعلان - Ads إعلان - Ads
وحسب أقل التقديرات فإن تكلفة العمرة لكل راكب بلغت حوالى 7 آلاف ريال سعودى، ويكون مقدار ما أنفقه المصريون فى رحلات العمرة يقترب من مبلغ 2 مليار ونصف المليار جنيه مصرى خلال 3 أشهر فقط بالنسبة للركاب الذين سافروا على متن الخطوط الجوية سواء السعودية أو شركات خاصة دون مصر للطيران.
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