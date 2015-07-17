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وزير الداخلية يوجه باستنفار كافة القطاعات الشرطية لتأمين احتفالات العيد

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وزير الداخلية يوجه باستنفار كافة القطاعات الشرطية لتأمين احتفالات العيد وزير الداخلية يوجه باستنفار كافة القطاعات الشرطية لتأمين احتفالات العيد
وجه اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بإعلان حالة الاستنفار بين صفوف كل القطاعات الشرطية، استعدادًا لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك.

وقال مصدر أمنى، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن وزير الداخلية وجه بتكثيف التواجد الأمنى بمحيط كل المنشآت المهمة والمواقع الشرطية ونشر مجموعات التدخل السريع بالميادين والمحاور الرئيسية، مؤكدًا أن أى محاولة للمساس بتلك المنشآت ستواجه بكل حسم وحزم وفقًا للقانون.

وأضاف المصدر، أنه تم نشر خبراء المفرقعات بمحيط السفارات والمراكز التجارية والمتنزهات ودور السينما والمسارح، بالإضافة إلى الدفع بضابطات إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة للتصدى لحالات التحرش بوسط العاصمة.

وشدد وزير الداخلية على ضرورة التواجد الميدانى للقيادات الشرطية لمتابعة تنفيذ خطة تأمين الاحتفالات بالشارع المصرى، والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة لتعكير صفو الاحتفالات على الشعب المصرى.

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