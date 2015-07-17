الداخلية: تفجير سيارة عند نقطة تفتيش الحاير بالرياض ومقتل قائدها عبدالله الرشيد

الرياض - مناحي الشيباني

صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند حلول موعد أذان مغرب أمس الخميس 29/9/1436، وأثناء قيام رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش الأمنية على طريق الحائر بمدينة الرياض بتوجيه قائد إحدى السيارات التي تم الاشتباه بها للتوقف، بادر من فيها بتفجيرها مما نتج عنه مقتله.

وقد نتج عن ذلك تعرض اثنين من رجال الأمن للإصابة حيث تم نقلهما إلى المستشفى وحالتهما الصحية ولله الحمد مستقرة، وباشرت الجهات المختصة في إجراءات التحقيق في ذلك، والله ولي التوفيق. وكشف بيان إلحاقي للداخلية، أن الجهات المختصة باشرت إجراءات التحقيق في الجريمة النكراء، وتبين من إجراءات التثبت من هوية قائد السيارة بأنه المدعو عبدالله فهد عبدالله الرشيد، سعودي الجنسية، من مواليد 1417، ولم يسبق له السفر خارج المملكة. واتضح بأنه أقدم، قبل تفجير السيارة عند نقطة التفتيش، على قتل خاله العقيد راشد إبراهيم الصفيان، تغمده الله بواسع رحمته وتقبله في الشهداء، في منزله بالرياض، فيما لا تزال الحادثة محل المتابعة الأمنية.