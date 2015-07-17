22 يوليو.. نظر استئناف محمود عبد العزيز ضد مجلة الإذاعة والتليفزيون

حددت الدائرة 74 مدنى تعويضات شمال القاهرة، جلسة 22 يوليو الجارى، لنظر استئناف الفنان محمود عبد العزيز على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإلزام رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون ورئيس ومدير التحرير ومحررة، بدفع مليون جنيه له تعويضًا عن الأضرار، التى أصابته جراء تحقيق صحفى نشرته المجلة، وذلك بعد طعن الفنان على الحكم، مطالبا بتعويض 5 ملايين جنيه.

تعقد الجلسة، برئاسة المستشار ممدوح راغب، وعضوية المستشارين خالد فهمى وحسين أنيس، وعمر كمال ومدحت نور الدين، وأمانة سر أشرف أبوبكر السيد.

كانت الدائرة 5 تعويضات شمال القاهرة ألزمت فى الدعوى رقم 3168 تعويضات كلى شمال القاهرة لسنة 2013 بجلسة 26 يونيو الماضى، المدعى عليهم بتعويض مليون جنيه للفنان محمود عبد العزيز عن الأضرار المادية والأدبية، التى أصابته جراء نشر تحقيق صحفى تضمن معلومات غير صحيحة عن مذكراته بمجلة الإذاعة والتليفزيون.