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واشنطن تصف هدم إسرائيل قرية "سوسية" الفلسطينية بأنه "ضار واستفزازى"

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واشنطن تصف هدم إسرائيل قرية "سوسية" الفلسطينية بأنه "ضار واستفزازى" واشنطن تصف هدم إسرائيل قرية "سوسية" الفلسطينية بأنه "ضار واستفزازى"
أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تراقب عن كثب التطورات التى تشير إلى قرارات السلطات الإسرائيلية بهدم قرية "سوسية" الواقعة جنوبى الخليل بالضفة الغربية، وتهجير سكانها بحجة البناء دون ترخيص.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الامريكية جون كيربى السلطات الإسرائيلية إلى وقف تنفيذ قرار هدم القرية الفلسطينية مشيراً إلى أن هدم القرية أو جزء منها وترحيل الفلسطينيين من منازلهم سيكون "ضارا واستفزازيا."

وقال كيربى فى تصريحات صحفية إن مثل تلك الاعمال لها تأثير يتجاوز الافراد الذين سيقع عليهم قرار التهجير.

وأشار كيربى إلى قلق الولايات المتحدة من أن هدم هذه القرية قد يزيد الامر سوءا امام التوصل الى اى تسوية سلمية ويضع قاعدة سلبية للتهجير ومصادرة الاراضى خاصة فى ضوء النشاط الاستيطانى فى المنطقة.

وحث السلطات الإسرائيلية على العمل مع سكان القرية الفلسطينية لوضع خطة تعالج احتياجات سكان القرية الانسانية.
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مصر 365