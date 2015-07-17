المقاومة الشعبية باليمن تسيطر على منطقة المسيمر فى محافظة لحج

أفادت مصادر صحفية يمنية، مساء أمس الخميس، بسيطرة المقاومة الشعبية على منطقة المسيمر بمحافظة لحج جنوبى اليمن.

وقالت المصادر إن المقاومة الشعبية حررت منطقة المسيمير شمال محافظة لحج من قبضة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق على صالح.

وأشارت إلى أن المقاومة غنمت آليات عسكرية تابعة للحوثيين كما اعتقلت عددا كبيرا منهم ومن القوات الموالية لصالح.

وأوضحت، أن المقاومة تقدمت صوب معسكر اللواء لبوز لتحريره من الحوثيين حيث تدور هناك مواجهات مسلحة بين الطرفين.

ويأتى ذلك بعد التقدم الذى أحرزته المقاومة الشعبية فى مدينة عدن فى إطار العملية العسكرية النوعية التى تنفذها تحت مسمى "السهم الذهبي"، بدعم من قوات التحالف.

وحررت المقاومة فى عدن مناطق عده من بينها خور مكسر، كريتر والمعلا ومازالت تتقدم نحو منطقة التواهي.

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