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"وول ستريت جورنال": أوباما يجتمع مع وزير الخارجية السعودى اليوم الجمعة

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"وول ستريت جورنال": أوباما يجتمع مع وزير الخارجية السعودى اليوم الجمعة "وول ستريت جورنال": أوباما يجتمع مع وزير الخارجية السعودى اليوم الجمعة
قالت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الخميس نقلا عن مسئول فى البيت الأبيض لم تذكر اسمه إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيجتمع مع وزير الخارجية السعودى عادل الجبير فى البيت الأبيض اليوم الجمعة فى أول اجتماع مع حليف رئيسى بعد الاتفاق النووى مع إيران.

وفى أول تصريحات علنية لمسئول سعودى كبير بشأن الاتفاق المبرم مع إيران لم يعلن الجبير صراحة تأييده أو رفضه للاتفاق خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الخميس.

وأكد الجبير ضرورة اجراء عمليات تفتيش للتحقق من امتثال ايران وعودة العقوبات سريعا اذا تبين انها تغش.
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