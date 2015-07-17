عشان "تنضيفة" عيد من غير أمراض.. البسى كمامة واتغذى كويس

عشان تنضيفه العيد أهم من العيد نفسه عند ستات مصر ، فينصحك الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، بضرورة اهتمام السيدة أثناء التنظيف خلال العيد باتباع إجراءات السلامة والاهتمام بتجنب الأمراض والأعراض المرضية من. خلال إتباع بعض المحاذير التى تقيها من المشكلات الناتجة عن الافراط فى النظافة وتنظيف المنزل.

الاهتمام بارتداء كمامة على الفم والأنف للتخلف من أضرار الأتربة المتصاعدة أثناء التنظيف.

الاهتمام بتناول الطعام الصحى قبل البدء فى تنظيف المنزل حتى لا تعانى السيدة من نوبات هزلان وضعف ودوار.

الاهتمام بشرب السوائل خلال فترة التنظيف، سواء شرب كميات كبيرة من المياه، أو سوائل طبيعية معتدلة السكريات كعصير البرتقال والليمون.

اهتمى بتخفيف الجهد البدنى من خلال توزيع المهام على أفراد العائلة حتى لا تعانين أعراضا مرضية.

ابتعدى عن الإفراط فى الجهد البدنى حتى لا تعانين من آلام العظام والفقرات أثناء الليل.

اهتمى بالحصول على قسط من النوم والراحة الكافيين لاستعادة نشاطك.