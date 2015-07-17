أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

عشان "تنضيفة" عيد من غير أمراض.. البسى كمامة واتغذى كويس

Google+ Print
عشان "تنضيفة" عيد من غير أمراض.. البسى كمامة واتغذى كويس عشان "تنضيفة" عيد من غير أمراض.. البسى كمامة واتغذى كويس
عشان تنضيفه العيد أهم من العيد نفسه عند ستات ، فينصحك الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، بضرورة اهتمام السيدة أثناء التنظيف خلال العيد باتباع إجراءات السلامة والاهتمام بتجنب الأمراض والأعراض المرضية من. خلال إتباع بعض المحاذير التى تقيها من المشكلات الناتجة عن الافراط فى النظافة وتنظيف المنزل.

الاهتمام بارتداء كمامة على الفم والأنف للتخلف من أضرار الأتربة المتصاعدة أثناء التنظيف.

الاهتمام بتناول الطعام الصحى قبل البدء فى تنظيف المنزل حتى لا تعانى السيدة من نوبات هزلان وضعف ودوار.

الاهتمام بشرب السوائل خلال فترة التنظيف، سواء شرب كميات كبيرة من المياه، أو سوائل طبيعية معتدلة السكريات كعصير البرتقال والليمون.

اهتمى بتخفيف الجهد البدنى من خلال توزيع المهام على أفراد العائلة حتى لا تعانين أعراضا مرضية.

ابتعدى عن الإفراط فى الجهد البدنى حتى لا تعانين من آلام العظام والفقرات أثناء الليل.

اهتمى بالحصول على قسط من النوم والراحة الكافيين لاستعادة نشاطك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار