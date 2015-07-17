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علشان ماتقلقش على طفلك.. إعرف معدل الزيادة الطبيعية فى وزن الأطفال

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علشان ماتقلقش على طفلك.. إعرف معدل الزيادة الطبيعية فى وزن الأطفال علشان ماتقلقش على طفلك.. إعرف معدل الزيادة الطبيعية فى وزن الأطفال
زيادة وزن الأطفال يعد من أهم المؤشرات التى تدل على سلامة نموهم بصورة صحية، وغالبا ما يهتم الوالدين بمتابعة الزيادة فى وزن أطفالهم بصورة دورية، متخذين منه مؤشرا على سلامتهم وصحتهم.

فى السطور التالية يوضح أستاذ طب الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم المعدل الصحى لوزن الطفل فى المراحل العمرية المختلفة.

معدل الزيادة فى وزن الطفل فى الشهور الأولى من عمره
>فى الثلاثة أشهر الأولى من عمر الطفل تكون الزيادة المتوقعة فى وزنه تبعا رأى طلعت حوالى 750 جراما فى الشهر، أى ما يتجاوز 2 كيلو فى مجمل الثلاثة أشهر الأولى.

أما الفترة من الشهر الثالث إلى السادس فالزيادة فى وزن الطفل لا تتجاوز النصف كيلو شهريا، بما يعادل كيلو ونصف فى مجمل الأشهر الثلاثة.

معدل الزيادة فى وزن الطفل يعتمد على معايير متعددة
>يوضح طلعت أنه بشكل عام فإن معدل الزيادة فى وزن الطفل، يرتبط بمنحنى معين للوزن عند الأطفال، وهذا المنحنى يعتمد على العديد من العوامل التى تخص كل طفل بشكل منفرد، تبعا لطوله ومحيط رأسه ونوعه، وهو يتميز بنوع من المرونة.

والأمر الهام هنا هو عدم انحراف وزن الطفل لما هو أقل أو أعلى من هذا المنحنى.
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