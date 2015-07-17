الحلبة تنظم نسبة السكر فى الدم وتقى من الإصابة بالأورام السرطانية

الحلبة من أكثر المشروبات انتشارا فى مصر وبعض الدول العربية، وغالبا ما يرتبط تناول الحلبة بالنساء فى المرحلة التى تلى الولادة.

فيما يؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف أن فوائد الحلبة تتجاوز كونها مشروبا خاصا بالمرأة فى فترات محددة، وذلك نظرا للفوائد العديدة التى يمكن أن نحصل عليها من تناول هذا النبات.

الحلبة تنظم نسبة السكر بالدم

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الحلبة تحتوى على عناصر غذائية مهمة وتقى من الأورام

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تنظيم نسبة السكر بالدم هى أول وأهم الفوائد الصحية لنبات الحلبة، تبعا لرأى يوسف، مضيفا أن الحلبة لديها القدرة على التحكم فى إنزيمات التمثيل الغذائى للعديد من العناصر الغذائية أهمها السكريات والدهون، وبالتالى فهى تساعد بصورة كبيرة على خفض نسبة السكر بالدم، لدى مرضى السكر، كما تساعد أيضا على رفع كفاءة الأنسولين بالجسم بل وتضعف من مقاومة الجسم لهذا العنصر.ويضيف خالد يوسف، إلى ما سبق، عددا آخر من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الحلبة، ويؤكد أنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الضرورية للجسم، على رأسها الكالسيوم والبروتين وبعض المركبات النشوية، فى حين يوضح يوسف أن الدراسات الحديثة أكدت أن الحلبة تعمل كمثبط قوى لنشاط الخلايا السرطانية، خاصة تلك التى تظهر بالقولون والرئة، وبالتالى تعد الحلبة وسيلة وقائية فعالة فى مقاومة تلك الأمراض.