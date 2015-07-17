أخبار عاجلة

أحمد شفيق: «لم أحدد موقفي من خوض الانتخابات المقبلة» -
بالفيديو.. رد الفريق شفيق على شائعة قيادته انقلابًا عسكريًا -
مساء dmc - الانتهاء من مراجعة القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بمشروعات المثلث الذهبي -
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تختتم الحلقة بأغنية " سهر الليالي " -
فيديو| مرتضى منصور: «كنت نائمًا.. لم أقرر الانسحاب من الدوري» -
مساء dmc - وزير التجارة والصناعة يرأس وفد مباحثات في وزارة التجارة الأمريكية لبحث التعاون الاقتصادي -
شيري ستوديو - السوبر ستار " شيرين عبد الوهاب " تشعل المسرح بأغنية " أه يا ليل " -
مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب -
مساء dmc - الأزهر يجدد دعمه لتحركات القيادة السياسية والدولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الحلبة تنظم نسبة السكر فى الدم وتقى من الإصابة بالأورام السرطانية

Google+ Print
الحلبة تنظم نسبة السكر فى الدم وتقى من الإصابة بالأورام السرطانية الحلبة تنظم نسبة السكر فى الدم وتقى من الإصابة بالأورام السرطانية
الحلبة من أكثر المشروبات انتشارا فى وبعض الدول العربية، وغالبا ما يرتبط تناول الحلبة بالنساء فى المرحلة التى تلى الولادة.

فيما يؤكد أخصائى التغذية خالد يوسف أن فوائد الحلبة تتجاوز كونها مشروبا خاصا بالمرأة فى فترات محددة، وذلك نظرا للفوائد العديدة التى يمكن أن نحصل عليها من تناول هذا النبات.

الحلبة تنظم نسبة السكر بالدم
>

تنظيم نسبة السكر بالدم هى أول وأهم الفوائد الصحية لنبات الحلبة، تبعا لرأى يوسف، مضيفا أن الحلبة لديها القدرة على التحكم فى إنزيمات التمثيل الغذائى للعديد من العناصر الغذائية أهمها السكريات والدهون، وبالتالى فهى تساعد بصورة كبيرة على خفض نسبة السكر بالدم، لدى مرضى السكر، كما تساعد أيضا على رفع كفاءة الأنسولين بالجسم بل وتضعف من مقاومة الجسم لهذا العنصر.

الحلبة تحتوى على عناصر غذائية مهمة وتقى من الأورام
>

ويضيف خالد يوسف، إلى ما سبق، عددا آخر من الفوائد التى يمكن الحصول عليها من تناول الحلبة، ويؤكد أنها تحتوى على نسبة عالية من العناصر الضرورية للجسم، على رأسها الكالسيوم والبروتين وبعض المركبات النشوية، فى حين يوضح يوسف أن الدراسات الحديثة أكدت أن الحلبة تعمل كمثبط قوى لنشاط الخلايا السرطانية، خاصة تلك التى تظهر بالقولون والرئة، وبالتالى تعد الحلبة وسيلة وقائية فعالة فى مقاومة تلك الأمراض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - أنيس أكيلمندوس: من الوارد زيادة حجم استثمارات الشركات الأمريكية العاملة في مصر

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - مصر تدين القصف العشوائي لخان شيخون في إدلب السورية .. وتغيير موقف ترامب

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

مساء dmc - القوات المسلحة تحتفل بتسلم القوات الجوية المصرية 3 طائرات رافال ضمن دفعة جديدة

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار

عمرو أديب يعرض على فرصة عمل للمصريين بـ17 ألف دولار