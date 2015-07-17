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صندوق التمويل العقارى: 6500 مواطن تقدموا لحجز 1600 وحدة فى 7 مدن جديدة

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صندوق التمويل العقارى: 6500 مواطن تقدموا لحجز 1600 وحدة فى 7 مدن جديدة صندوق التمويل العقارى: 6500 مواطن تقدموا لحجز 1600 وحدة فى 7 مدن جديدة
أكد عبد الله رشدى نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، أن إجمالى عدد المتقدمين لـ1660 وحدة سكنية التى طرحها الصندوق للحجز الأربعاء الماضى وصل حتى الآن لنحو 6500 مواطن، وذلك فى 7 مدن جديدة.

وأوضح عبد الله رشدى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن عدد المتقدمين لحجز وحدات بمدينة العبور تخطى 2000 مواطن على 560 وحدة، فيما لم يصل عدد المتقدمين لمدينة الشروق لعدد الوحدات المطروحة.

كما وصل عدد المتقدمين لمدينة الشيخ زايد لـ600 مواطن على 27 وحدة، ووصل عدد المتقدمين لمدينة القاهرة الجديدة 650 مواطن، و100 مواطنن تقدموا لحجز وحدات بمدينة قنا الجديدة، 10 مواطنين لمدينة الصالحية الجديدة و40 مواطنين لمدينة النوبارية الجديدة.

وكان عبدالله رشدى، نائب رئيس صندوق التمويل العقارى، قد أكد أنه لم يتم مد فترة حجز الوحدات السكنية التى طرحها الصندوق فى 7 مدن جديدة كما يدعى البعض، لكن الصندوق قرر السماح للمواطنين الذين وردوا مبالغ مالية داخل بنك وقاموا بفتح حساب داخل البنك وسداد مقدم الحجز ولم يتمكنوا من إرسال الأوراق المطلوبة من خلال البريد، تم السماح لهم لمدة يوم واحد فقط لإرسال الأوراق.

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مصر 365

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