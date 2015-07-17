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حكاية أغنية الزمالك – مشجعون على ميكروباص وراء فكرة ' في التالتة يمين '

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حكاية أغنية الزمالك – مشجعون على ميكروباص وراء فكرة ' في التالتة يمين ' حكاية أغنية الزمالك – مشجعون على ميكروباص وراء فكرة ' في التالتة يمين '

اقترب الزمالك من التتويج بالدوري المصري لموسم 2014-2015 ومعه تنطلق أغنية "في التالتة يمين" بمشاركة حافلة من رموز القلعة البيضاء في أغنية مصورة.. من تأليف وتلحين وتوزيع أحمد طارق يحيى.

وينتظر أن تخرج الأغنية بمجرد إعلان الزمالك بطلا للدوري عبر القناة الخاصة بأحمد طارق يحيى على موقع Youtube.com.

وأراد FilGoal.com أن يسلط الضوء حول الأغنية .. كيف بدأت الفكرة ومن هم النجوم التي شاركت فيها وكيف تم تجميعهم؟

ويحكي أحمد طارق يحيى نجل نجم الزمالك طارق يحيى والمدير الفني السابق للإسماعيلي حكاية الأغنية التي وصفها بكونها "هدية إلى جمهور النادي ولكل من ينتمي للقلعة البيضاء".

والتالي على لسانه

"الفكرة بدأت عندما كنت عائد من مباراة للزمالك قبل عامين في الوقت الذي كان الجمهور يذهب للمدرجات .. ووجدت بعض المشجعين يعتلون ميكروباص ويهتفون للنادي.

اتخذت قرارا بالكتابة بعد هذا المشهد فكان المقطع الأول (في التالتة يمين .. فاكر أول مرة جيتها كانت من سنين).

كتبت الأغنية وكان معي عمر جابر لاعب الزمالك وصديقي وشجعني على إنهائيها وتم ذلك منذ فترة طويلة وأكتر من شخص قال لي "لازم تخرج بشكل أفضل".

أغنية تليق بالزمالك

ويقول أحمد طارق يحيى إنه أراد أن يصنع ما يليق ويجعل المشجع الزملكاوي فخور بهذه الأغنية.

"أشكر كل من ساعدني في هذا العمل من البداية خاصة المنتج صديقي أحمد بنداري .. مشجع زملكاوي جدا وعندما سمع الكلمات قال لي سنقوم بتصويرها".

"تعجبت من قراره لكن سرعان ما شرعنا في الاتصال بحازم إمام ثم كريم حسن شحاتة وبدأ الموضوع يكبر.. والحمد لله مع توفيق ربنا وجدنا أكثر من 28 نجما ليس فقط من في البوستر لكن معهم أيضا خالد الغندور ومدحت عبد الهادي وتعذر الاتصال بنجوم مثل محمد صبري .. كنا نتمنى أن تضم كل عمالقة الزمالك".

"لكن الحمد لله الأسماء التي حضرت لها مني كل الشكر لأن لم نتصل بأحد وقال لأ باستثناء اعتذار الكابتن محمود أبو رجيلة لظروف شخصية.. وستساهم بإذن الله في نجاح الأغنية والكليب الذي سيتم عرضه لاحقا".

"وأشكر طاقم التصوير بإدارة شيكو.. والمخرج أحمد مهدي رغم أنه أهلاوي لكنه بذل جهدا رائعا".

"توجهنا إلى استاد القاهرة كمقر للتصوير ووافق اللواء علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة وسهل لنا التصوير".

طارق يحيى

"أكثر شيء كان كوميديا بالنسبة لي هو ما صدر من شائعات حول طارق يحيى.. فهذا الأمر خيالي تماما".

"لم يكن هناك أي وقت إلا يوم الجمعة وقبل مباراة الزمالك والإسماعيلي بثلاثة أيام.. قمنا بدعوة كل النجوم الكبار وجميعهم حضروا".

"كان من المستحيل أن تجمع كل هؤلاء في هذا التوقيت، لكن عموما الجميع حضر وأنهينا التصوير كله في يوم واحد".

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فيديو اليوم السابع