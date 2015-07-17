سميرة سعيد ونجوى كرم ضيفتا "أصوات نسائيّة" في تطوان

من المنتظر أن يلتقي جمهور مدينة تطوان في 23 و 24 تموز/يوليو الجاري، بمجموعة من الفنانات المغربيّات والعربيّات والأفريقيّات صاحبات الشهرة الواسعة في عالم الغناء، من خلال الدورة الثامنة لمهرجان "أصوات نسائيّة".

وسيكون سكان مدينة تطوان على موعد مع الفنانة التطوانية فتيحة أمين، والحسانية سعيدة شرف، بالإضافة إلى حضور الصوت الجبلي لشمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم، في أولى فعاليات هذه التظاهرة الفنيّة النسائيّة التي يحتضنها فضاء مسرح "الولاية".

فيما سيعرف اليوم الثاني لهذا المهرجان حضور المغنيّة السنغاليّة فيفيان شديد، المبدعة في مجال موسيقى أرانبي ومبالاكس، والفنانة سميرة سعيد التي ستكون مسك الختام.

وبالموازاة مع العروض الفنيّة الموسيقيّة، ينظّم القيمون على المهرجان كعادتهم كلّ سنة، حملة "الصحة للجميع"، للمساهمة في تحسين الظروف الصحية لحوالي 1500 شخص من النساء والأطفال والمسنين في منطقة تطوان، بالإضافة إلى تنظيم سوق "على مرّ الزمان" للمنتوجات المحليّة والصناعة التقليديّة، التي أبدعت فيها أنامل نساء من مختلف مناطق شمال المملكة.

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