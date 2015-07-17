430 مليون درهم مساعدات الإمارات إلى اليمن في 2015

أعلنت وزارة التنمية والتعاون الدولي فى تقرير أصدرته امس ان اجمالي حجم المساعدات الإماراتية المقدمة للاستجابة للأوضاع الإنسانية في اليمن العام 2015 والناجمة عن الاضطرابات السياسية بلغ نحو 430 مليون درهم، متضمنة نحو 190 مليون درهم لإرسال وتوفير الوقود والطاقة الكهربائية، وما يوازي 110 ملايين درهم للمساعدات والمواد الغذائية.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إن توجيهات القيادة الرشيدة، ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تتوانى عن تقديم مختلف أيادي العون وجسور الإغاثة للمتضررين من كافة الأزمات الإنسانية.

مرتكزات قوية

من جانبها قالت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية ان توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات استنت مرتكزات قوية للتدخل والاستجابة الإنسانية لكافة سيناريوهات الأزمات الإنسانية، سواء الناجمة عن الحروب والصراعات العسكرية او حتى الناجمة عن الكوارث الأخرى في كافة دول العالم، فيما يبرز الدعم الإنساني الذي قدمته دولة الإمارات بمجرد اندلاع الأحداث والاضرابات الأخيرة في دولة اليمن كأجندة حاكمة ومهيمنة على سياسة المساعدات الخارجية الإماراتية، بسرعة الاستجابة للمتضررين من الأزمات الإنسانية.

وقالت معاليها بمناسبة الإعلان عن بلوغ المساعدات الإنسانية الإماراتية للأزمة في اليمن 430 مليون درهم: اليوم نرى جميعا وفي غضون اشهر قلائل بلوغ حجم المساعدات الإماراتية الإنسانية لليمن الشقيق 430 مليون درهم اتصفت بالشمولية لتشمل تقديم مساعدات للأخوة اليمنيين في محنتهم كنهج واولوية لدى المؤسسات الإنسانية الإماراتية.